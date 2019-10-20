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Кавани отклонил предложение клуба Бекхэма «Интер Майами»

Кавани отклонил предложение клуба Бекхэма «Интер Майами»
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани отклонил предложение о переходе в клуб бывшего хавбека «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвида Бекхэма «Интер Майами», сообщает L’Équipe.

На уругвайца, чей контракт истекает летом 2020 года, претендует ряд европейских топ-клубов, включая «Манчестер Юнайтед», мадридский «Атлетико», «Наполи» и миланский «Интер». На подписание соглашения с Кавани рассчитывал также американский клуб, однако игрок ответил отказом.

Эдинсон выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Ранее он защищал цвета «Наполи», «Палермо» и «Данубио». В нынешнем сезоне 32-летний форвард забил 2 мяча в 3 матчах французской Лиги 1. Уругваец является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (195 голов).

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