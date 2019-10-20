Кавани отклонил предложение клуба Бекхэма «Интер Майами»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани отклонил предложение о переходе в клуб бывшего хавбека «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвида Бекхэма «Интер Майами», сообщает L’Équipe.
На уругвайца, чей контракт истекает летом 2020 года, претендует ряд европейских топ-клубов, включая «Манчестер Юнайтед», мадридский «Атлетико», «Наполи» и миланский «Интер». На подписание соглашения с Кавани рассчитывал также американский клуб, однако игрок ответил отказом.
Эдинсон выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Ранее он защищал цвета «Наполи», «Палермо» и «Данубио». В нынешнем сезоне 32-летний форвард забил 2 мяча в 3 матчах французской Лиги 1. Уругваец является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (195 голов).
Кавани намерен предложить свои услуги «Ювентусу»
- 20 октября 2019
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