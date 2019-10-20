Цорн — о трагедии в «Лужниках»: о таких моментах нельзя забывать
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о трагедии на стадионе «Лужники», которая произошла 20 октября 1982 года.
«Есть в истории «Спартака» радостные моменты, а есть трагические. 20 октября 1982 года после матча с «Харлемом» произошла страшная давка. По официальной статистике, домой не вернулось 66 красно-белых болельщиков. О таких моментах нельзя забывать, их надо помнить. Светлая память погибшим», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак», набрав 15 очков в 13 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 14-м туре красно-белые на выезде сыграют с московским «Локомотивом». Дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» 27 октября, начало — в 16:30 мск.
Цорн, Тедеско и футболисты «Спартака» почтили память жертв трагедии в «Лужниках»
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