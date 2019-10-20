Газизов: лучше иметь хорошее искусственнее поле, чем плохое натуральное

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий после домашнего матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1).

«По тому, как складывался матч, хорошо, что отыгрались. Это эмоциональный подъём. Не дали много создать ЦСКА, во втором тайме выглядели лучше, заработали гол. Акинфеев много помогал ЦСКА сегодня, ничья — закономерный результат.

Хочу отдельно сказать спасибо болельщикам, они основная наша сила, гнали команду. Ещё хочу поздравить Азамата Засеева, его супругу и близких с рождением сына. Кротов его тоже поздравил после гола, так как они друзья.

Что касается претензий по полю, то не было много крошки. Погода такая, что неделю назад мы включили подогрев, может, из-за этого так кажется. Мы действуем согласно рекомендациям РФС, мы ничего не подсыпали. Возможно из-за подогрева поле стало мокрым, стало скользить, но оно ровное.

Во всём мире играют на искусственных полях. Не надо вешать лапшу, что так не должно быть. Это неправильно. Лучше иметь хорошее искусственнее поле, чем плохое натуральное», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.