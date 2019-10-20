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На стадионе «Динамо» состоялось открытие именной доски в честь Льва Яшина

На стадионе «Динамо» состоялось открытие именной доски в честь Льва Яшина
Футбол / РПЛ 0

В честь 90-летнего юбилея со дня рождения легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина на стадионе бело-голубых «ВТБ Арене» состоялось открытие именной доски.

«Состоялось открытие именной доски стадиона, которая отныне станет напоминать каждому посетителю легендарной арены, что она носит славное имя Льва Ивановича Яшина!» — сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.

Яшин являлся воспитанником «Динамо» и выступал за клуб с 1950 по 1971 год. В составе бело-голубых голкипер пять раз становился чемпионом СССР и трижды выиграл Кубок СССР. Яшин является единственным вратарём в истории, который получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту в Европе по итогам года.

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