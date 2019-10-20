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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
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18:30 Мск
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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 9-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 9-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на матч 9-го тура английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Линделёф, Ван-Биссака, Янг, Рохо, Мактоминай, Фред, Джеймс, Перейра, Рашфорд.

Запасные: Ромеро, Уильямс, Мата, Гарнер, Марсьяль, Гринвуд.

«Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Фирмино, Ориги, Мане.

Запасные: Адриано, Ловрен, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Милнер, Лаллана, Кейта.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 20 октября. Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

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