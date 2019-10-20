«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» и потерял первые очки в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 9-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола в матче стал форвард «красных дьяволов» Маркус Рашфорд. Виктор Линделёф забрал мяч у Дивока Ориги, что привело к контрвыпаду манкунианцев по правому флангу. В результате Даниэль Джеймс от края штрафной вырезал шикарную передачу вдоль ворот, Рашфорд опередил Матипа и в касание переправил мяч в ворота. «Ливерпуль» требовал этот мяч не засчитывать, ссылаясь на то, что был фол на Ориги, но даже система VAR не дала повода отменять гол.

На 85-й минуте счёт сравнял Адам Лаллана. Эндрю Робертсон с левого края вырезал передачу к дальней штанге, где никто не помешал Лаллане в касание замкнуть атаку гостей.

«Ливерпуль» потерял первые очки в сезоне. Несмотря на это, красные продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги.