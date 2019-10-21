«Рома» извинилась за расизм со стороны болельщиков перед игроком «Сампдории»
«Рома» извинилась перед полузащитником «Сампдории» Роналду Виейра за расистские высказывания своих фанатов в адрес игрока во время матча 8-го тура Серии А (0:0).
Виейра подтвердил, что во время матча он слышал все кричалки и высказывания, но не хочет это обсуждать с прессой.
"«Рома» хотела бы извиниться перед Роналду Виейра за проявления расизма в его адрес. «Рома» не терпит расизм в любом проявлении, клуб поддержит полицию в вопросе идентификации личности нарушителей и последующем запрете для них на посещение игр», — сообщила пресс-служба «Ромы».
Следующая игра Серии А для «Ромы» пройдёт 27 октября с «Миланом. Начало матча в 19:00. „Сампдория“ в этот же день проведет встречу с „Болоньей“. Начало матча в 13:30.
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