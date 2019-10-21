«Спартак-м» поддержал игрока молодёжного «Рубина», попавшего в реанимацию

Футболисты и тренеры молодёжного состава московского «Спартака» записали обращение к защитнику молодёжного состава «Рубина» Вячеславу Фомину, который получил травму в матче дублирующих команд. К пострадавшему обратились главный тренер молодёжного «Спартака» Алексей Лунин и капитан команды Максим Калачевский.

Запись можно посмотреть в «твиттере» молодёжной команды «Спартака».

У футболиста было подозрение на разрыв селезёнки, однако этот диагноз не подтвердился. Он получил сильный ушиб с внутренним кровотечением. Игрока прооперировали. После этого его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Матч между молодёжными командами «Спартака» и «Рубина» завершился со счётом 1:0 в пользу столичной команды.