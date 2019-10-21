«Спартак-м» поддержал игрока молодёжного «Рубина», попавшего в реанимацию
Футболисты и тренеры молодёжного состава московского «Спартака» записали обращение к защитнику молодёжного состава «Рубина» Вячеславу Фомину, который получил травму в матче дублирующих команд. К пострадавшему обратились главный тренер молодёжного «Спартака» Алексей Лунин и капитан команды Максим Калачевский.
Запись можно посмотреть в «твиттере» молодёжной команды «Спартака».
У футболиста было подозрение на разрыв селезёнки, однако этот диагноз не подтвердился. Он получил сильный ушиб с внутренним кровотечением. Игрока прооперировали. После этого его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Матч между молодёжными командами «Спартака» и «Рубина» завершился со счётом 1:0 в пользу столичной команды.
Игрок «Рубина»-м попал в реанимацию после матча со «Спартаком»
- 21 октября 2019
-
11:28
-
11:20
-
11:11
-
11:05
-
10:54
-
10:41
-
10:29
-
10:20
-
10:09
-
09:58
-
09:50
-
09:02
-
09:00
-
08:48
-
08:22
-
08:07
-
06:44
-
05:57
-
05:30
-
05:23
-
05:17
-
04:19
-
03:24
-
02:44
-
02:31
-
02:14
-
01:38
-
01:08
-
00:55
-
00:34
-
00:20
-
00:03
- 20 октября 2019
-
23:57
-
23:50
-
23:41
Партнерский контент