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Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» обслужат судьи из Турции

Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» обслужат судьи из Турции
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА на своём официальном сайте огласил имена арбитров, которым предстоит работать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионом между «РБ Лейпциг» и «Зенитом».

Встречу обслужит бригада арбитров из Турции во главе с Али Палабийиком. В роли его ассистентов выступят Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан. Резервный рефери – Халис Озкахья. Отвечать за систему видеоповторов будет итальянец Массимилиано Иррати. Его ассистентом назначен турок Мете Калкаван.

Матч «РБ Лейпциг» – «Зенит» состоится послезавтра, 23 октября, на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.

После двух туров «Зенит» возглавляет группу G, опережая «Лион» по дополнительным показателям. «РБ Лейпциг» (3) занимает третье место. Замыкает квартет «Бенфика» (0).

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