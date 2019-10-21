Хёведес: историю с Тедеско оставил позади

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес рассказал, что не держит обиды на нынешнего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, с которым он работал в «Шальке-04».

«Если увижу его, то пожму руку. В жизни так бывает, что вы должны просто принять то, что случилось. Я был расстроен тогда, но это уже в прошлом. Сейчас я успешен в „Локомотиве“, выиграл два трофея. А история с Тедеско — я оставил её позади», — приводит слова Хёведеса «Российская газета».

Хёведес является воспитанником «Шальке-04». За первую команду гельзенкирхенского клуба он начал выступать с 2007 года. После прихода в «Шальке-04» Тедеско летом 2017 года защитник потерял капитанскую повязку и ушёл в аренду в «Ювентус». Через год футболист был продан «Локомотиву» за € 5 млн.