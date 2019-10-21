Роналду и Бензема — в третьей пятёрке претендентов на «Золотой мяч»

Авторитетное французское издание France Football продолжает публиковать список претендентов на «Золотой мяч». Всего будет объявлено 30 номинантов. В третьей пятёрке претендентов на награду лучшему футболисту планеты оказались:

Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия), Матейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус», Нидерланды), Карим Бензема («Реал», Франция), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль», Нидерланды).

Фото можно посмотреть в «твиттере» France Football.

Отметим, что лучший футболист мира по версии France Football будет объявлен 2 декабря в Париже. Одним из ведущих торжественной церемонии вручения наград будет бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.

В прошлом году «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.