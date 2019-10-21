Тедеско объяснил перевод Бакаева в центр полузащиты

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил своё решение перевести Зелимхана Бакаева в центр полузащиты в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:0).
«Что касается Бакаева, то мы хотели, чтобы он много контактировал с мячом. Он умеет играть в тесном пространстве, было желание использовать это. Нам очень понравился Бакаев в роли центрального полузащитника. Он может играть почти на любой позиции. Мы решили поставить его в центр, потому что чувствовали, что он поможет нам построить игру. Это решение было принято во время тренировочной недели», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».
34-летний Тедеско подписал контракт со «Спартаком» до 31 мая 2021 года. На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил ранее отправленного в отставку Олега Кононова.
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