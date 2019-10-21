Тедеско: мне понравился наш первый матч, его качество

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что остался доволен действиями подопечных в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:0).

«После матча мы собрались в центральном круге. Это важно, потому что, возможно, это была моя последняя возможность в тот день после игры пообщаться с командой. Потому что в раздевалке это сделать бывает не всегда возможно. Мне понравился наш первый матч, качество его. «Локомотив» — примерно такая же команда, как и тогда, когда я встречался с ними, тренируя «Шальке-04». Большое количество опытных игроков, много техничных игроков, могут долго держать мяч», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Спартак» набрал 15 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.