«Динамо» представило видеоролик о Яшине «Чёрный паук»

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала новый видеоролик, посвящённый легендарному голкиперу Льву Яшину, которому исполнилось бы 90 лет.
Видео можно посмотреть на канале «Динамо» на YouTube.
В ролике использована популярная тема комиксов. Голкипер представлен в образе «чёрного паука», а на одной из картинок он и вовсе стоит рядом с человеком-пауком. Авторы ролика отобразили с помощью рисунков игру Яшина, сопроводив это ретро-комментариями из аудиорепортажей.
Ранее на матче 13-го тура «Динамо» — «Краснодар» команды почтили память Яшина. Голкиперы вышли на этот матч в кепках. Сам Яшин играл в кепке, которая была неизменным атрибутом одежды вратаря.
С нынешнего сезона журнал France Football вручает специальный приз лучшему голкиперу мира. Приз получил название «Трофей Яшина».
- 22 октября 2019
-
14:49
-
14:47
-
14:41
-
14:24
-
14:17
-
14:17
-
13:52
-
13:48
-
13:39
-
13:14
-
13:09
-
12:41
-
12:22
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:31
-
11:16
-
10:59
-
10:43
-
10:39
-
10:29
-
10:15
-
10:12
-
09:38
-
09:30
-
09:04
-
08:56
-
08:46
-
08:40
-
08:30
-
08:00
-
07:48
-
07:31
-
07:01