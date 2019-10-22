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«Динамо» представило видеоролик о Яшине «Чёрный паук»

«Динамо» представило видеоролик о Яшине «Чёрный паук»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала новый видеоролик, посвящённый легендарному голкиперу Льву Яшину, которому исполнилось бы 90 лет.

Видео можно посмотреть на канале «Динамо» на YouTube.

В ролике использована популярная тема комиксов. Голкипер представлен в образе «чёрного паука», а на одной из картинок он и вовсе стоит рядом с человеком-пауком. Авторы ролика отобразили с помощью рисунков игру Яшина, сопроводив это ретро-комментариями из аудиорепортажей.

Ранее на матче 13-го тура «Динамо» — «Краснодар» команды почтили память Яшина. Голкиперы вышли на этот матч в кепках. Сам Яшин играл в кепке, которая была неизменным атрибутом одежды вратаря.

С нынешнего сезона журнал France Football вручает специальный приз лучшему голкиперу мира. Приз получил название «Трофей Яшина».

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