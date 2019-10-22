Точилин: Заболотный — мужик с яйцами, проблемы с мемами на нём не сказываются

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, как шутки в интернете влияют на нападающего команды Антона Заболотного.
«Если у Заболотного действительно есть проблемы с хейтерами и мемами, то на его работе это вообще не сказывается. Значит, он действительно сильная личность. Если всё это было у него на душе, какие-то проблемы с мемами и всей этой ситуацией, значит характер у Антона реально сильный. Могу сказать, что он мужик с яйцами, потому что он нигде не показывал, что это как-то его задевает – ни в игре, ни на тренировках, ни в общении. Бывает, что и в команде над Заболотным шутят, но всё по-доброму. Я не вижу в этом проблем, никаких перегибов нет. Коллектив его принял нормально, у него хорошие отношения с ребятами.
Я даже не знал, что есть такая проблема. И я не знаю, как он относится к этому внутренне. Антон – достаточной открытый парень, он любит, чтобы ему всё говорили в лицо. И сам делает так же. Заболотный – это про открытый диалог, а не когда кто-то за спиной шушукается. Он любит, чтобы недопонимания не было. Мы обо всём можем открыто поговорить, в том числе про эти мемы. Но раз такого не было, значит он справляется без моей помощи», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 22 октября 2019
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