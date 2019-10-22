Супруга Акинфеева: когда звоню на массаж, записываю мужа под именем Игорь Герун

Екатерина Герун, супруга голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, призналась, что не стремится к публичной жизни. По словам Герун, семейная пара предпочитает спокойный отдых вдвоём.

«Игорь в футболе с четырёх лет. Если бы никто не проигрывал, то игры бы не получилось. Это такая неотъемлемая часть. С четырёх лет любой спортсмен знает, что ему нужно, чтобы справиться с этой неудачей. Ему не нужна жена, чтобы встречала, и какой-то ритуал проводить. Это совершенная система, в которую вмешиваться вообще не нужно.

Моя заслуга в его успехах есть. Я не чувствую, что я какая-то муза для Игоря. Меня никто не знает. Я спокойно хожу по улицам, у меня своя фамилия. Даже когда звоню на массаж, записываю его под именем Игорь Герун. У меня есть «инстаграм», в который я выкладываю что-то раз в три месяца.

Да, круто быть парой как Дэвид и Виктория Бекхэм, но зачем искусственно всё это делать? Говорить, что мои подписчики лучшие, устраивать перекличку, из какого вы города… Ради чего? Ради того, чтобы о тебе просто написали в газете? Я для себя не понимаю, для чего это делают? Чтобы заработать? У моих знакомых есть люди, которые всё это делают, но они получают 5000 рублей за пост.

Бывают периоды, когда зависаю в «Инстаграме». Это ужас, когда ты часами листаешь эту ленту. Мне очень нравится в «Инстаграме» Эллен Дедженерс. Обожаю за ней наблюдать. Ещё люблю шоу «Redtabletаlk». Это шоу делает жена Уилла Смита. Там все сидят за одним столом — бабушка, мама и внучка. Они обсуждают разные вопросы, семейные проблемы. Иногда очень острые.

Я не понимаю, зачем нам выставлять отношения с Игорем на публику. У нас же всё хорошо, если будут скандальные истории, то и на детектор лжи пойдём.

Никуда вообще не ходим. Редко пересекаемся с друзьями. Обычно мы ходим друг к другу на дни рождения. Мы ведём затворнический образ жизни. У нас публичный образ, поэтому не ходим на тусовки. Эти мероприятия для тех, кто не на виду.

В Таиланде отдыхаем каждый год, но дети уже подросли, им там неинтересно. В Дубай можем поехать зимой. В основном я отдыхаю. У Игоря этого отпуска две недели. Нам комфортнее вдвоём. На отдыхе были случаи, когда Игоря узнавали, попросили сфотографировать, и я делала это. Меня это не раздражало, просто привыкла.

Мне не тяжело быть в тени мужа. Раньше ходила на все матчи, сейчас больше дома с детьми. Всем друзьям подкидываем билеты на игры. У нас есть специальный семейный сектор, куда мы купили абонементы. На игру футболистам дают два билета бесплатно, если больше желающих, то надо уже покупать. Постоянно домой приходят посылки с футболками, мячами, перчатками, чтобы Игорь расписался», — сказала Герун в интервью в программе «Сториз» на YouTube.