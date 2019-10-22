Карасёв обслужит матч 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо». На матче будет VAR

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
25 октября (пятница)
«Рубин» — «Урал»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
26 октября (суббота)
«Тамбов» — «Уфа»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск).
«Ахмат» — «Арсенал»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
«Ростов» — «Сочи»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
27 октября (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
ЦСКА — «Динамо»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); VAR — Виталий Мешков (Дмитров), AVAR — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
«Локомотив» — «Спартак»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
«Краснодар» — «Оренбург»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Антон Фролов (Москва); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
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