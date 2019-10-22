Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как закончится матч 3-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив»?

Опрос можно пройти на Playbuzz.

Обслужит встречу бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В роли его ассистентов выступят Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери – Яннис Пападопулос.

Соперниками «Ювентуса» и «Локомотива» по группе D являются «Атлетико» и «Байер». После двух туров первые два места в таблице занимают бьянконери и «матрасники», на счету которых по 4 очка. «Железнодорожники» (3) располагаются на третьей строчке. «Байер» (0) замыкает квартет.