Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как закончится матч 3-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив»?
Опрос можно пройти на Playbuzz.
Обслужит встречу бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В роли его ассистентов выступят Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери – Яннис Пападопулос.
Соперниками «Ювентуса» и «Локомотива» по группе D являются «Атлетико» и «Байер». После двух туров первые два места в таблице занимают бьянконери и «матрасники», на счету которых по 4 очка. «Железнодорожники» (3) располагаются на третьей строчке. «Байер» (0) замыкает квартет.
- 22 октября 2019
-
17:54
-
17:46
-
17:43
-
17:36
-
17:35
-
17:21
-
17:16
-
16:55
-
16:55
-
16:48
-
16:43
-
16:36
-
16:35
-
16:28
-
16:20
-
16:19
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:50
-
15:42
-
15:30
-
15:11
-
14:49
-
14:47
-
14:41
-
14:24
-
14:17
-
14:17
-
13:52
-
13:48
-
13:39
-
13:14
-
13:09
-
12:41