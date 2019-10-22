«Ювентус» ещё ни разу не проиграл при Сарри. «Локомотив» вряд ли это изменит

Сегодня «Локомотив» проведёт матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» в Турине. Что происходит со «старой синьорой», поменявшей летом своего главного мужчину – Массимилиано Аллегри на Маурицио Сарри? Рассказываем о последних событиях в жизни чемпиона Италии.
Как выступает «Ювентус» при Сарри?
С результатами у «Ювентуса» порядок. В 10 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов нынешнего сезона команда Сарри одержала восемь побед при двух ничьих. Ещё никому не уступала. Лидирует в Серии А, опережая на очко «Интер» и на пять «Аталанту». Правда, разница мячей достаточно скромная при такой статистике – 20:9. То есть в среднем обладатель скудетто забивает два гола за игру и один пропускает. Пять раз туринцы выигрывали с минимальным счётом.
Сколько забил Криштиану Роналду?
Самая яркая звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду – лучший бомбардир команды в сезоне-2019/20. Португалец принял участие в девяти матчах и стал автором пяти голов. Любопытно, что все свои мячи Роналду забил в домашних встречах. Более того, он поражал ворота соперников в каждой игре на «Ювентус Стэдиум»: плохая тенденция для «Локомотива». Зато в четырёх матчах на чужих полях Криштиану не отличился ни разу. В Брешии он не сыграл из-за повреждения приводящей мышцы.
Накануне встречи с «Локомотивом» Роналду признался, что это для него более важное событие, нежели награда лучшему игроку мира: «Прямо сейчас «Золотой мяч» не самая главная моя цель. Более важно обыграть «Локомотив». Потому что, если мы выиграем, мы станем на 50% ближе к выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов», – сказал пятикратный обладатель «Золотого мяча».
Изменилась ли роль Роналду при Сарри?
Главная задача Роналду, понятное дело, осталась прежней – забивать голы и делать разницу, особенно в самых тяжёлых матчах. С другой стороны, его роль при Сарри в какой-то степени меняется. Во-первых, Криштиану стал больше действовать в подыгрыше, и делает это эффективно. Например, в игре с «Интером» в Милане он отдал 42 передачи с точностью 95%, а предыдущей встрече Лиги чемпионов с «Байером» на счету португальца было 43 паса при 88% точности. Кажется, что и в прессинге Роналду становится более полезной фигурой, чем ранее. Кстати, в последних матчах Сарри применяет тактическую схему, которую можно нарисовать как 4-4-2 с ромбом в центре или 4-3-1-2. Очевидно, это связано в том числе и со стремлением тренера максимально эффективно использовать Криштиану. Португалец играет одного из двух форвардов, но по привычке сваливается на левый фланг или в полуфланг.
Кто ещё ключевые фигуры в системе Сарри?
В лице Миралема Пьянича новый главный тренер получил игрока такого же типа, как и Жоржиньо – любимец Сарри, которого он забрал с собой из «Наполи» в «Челси». Пожалуй, босниец даже увереннее чувствует себя под давлением, поэтому высоко прессинговать «Ювентус» очень рискованно. Хорошая передача от Пьянича развернёт соперника лицом к его воротам, а что будет дальше – несложно догадаться.
Ещё Сарри оживил Сами Хедиру. Наверное, уже года три немец не был так хорош, как на старте нового сезона. Хедира балансирует игру «Ювентуса» в центре поля, однако часто меняется после 60-й минуте. Видимо, на полный матч с высокой интенсивностью ему просто не хватает сил. Получается, Хедира усадил на скамейку Родриго Бентанкура.
Хорошая идея – Федерико Бернардески на позиции под двумя нападающими в той же схеме 4-4-2 (ромб). Игрок сборной Италии готов закрывать «опорника» соперника и получать мяч между линиями. Вообще, при Сарри полузащитники «Ювентуса» более ориентированы на атаку.
Список можно продолжать. Пауло Дибала и Гонсало Игуаин настолько убедительны, что туринский клуб хочет продлить с ними контракты, а об отказе тренера от услуг Марио Манджукича уже вряд ли кто-то жалеет. Яркий вингер Хуан Куадрадо превращается в правого защитника топ-уровня. Наконец, травма Джорджо Кьеллини заставляет Леонардо Бонуччи быть тем человеком, на котором держится оборона.
Как проходит адаптация Матейса де Лигта?
Один из самых многообещающих защитников мира пока не нашёл себя в «Ювентусе». 20-летний голландец, за которого «старая синьора» заплатила (по данным Transfermarkt) 85,5 млн евро, по-прежнему играет, как привык в «Аяксе» и Эредивизии. Зачастую неоправданно выбрасывается на соперника, теряет позицию и оставляет свободную зону за спиной. Возможно, этим воспользуется «Локомотив». Опытный Бонуччи страхует молодого напарника. По словам Сарри, сейчас де Лигт не выходил бы в «основе», если бы был здоров Кьеллини. В три центральных защитника нынешний тренер в отличие от Аллегри играть не собирается.
«В «Аяксе» я чувствовал себя неприкасаемым, – признаётся де Лигт. – Сейчас всё иначе, но зато это теперь естественное чувство. У меня меньше уверенности в собственных силах, чем в прошлом году. Я попал в новый клуб, в котором играют в другой футбол, у меня новые партнёры по команде».
Буффон – «живой памятник» или выходит на поле?
«Ювентус» вернул свою легенду на роль сменщика Войцеха Щенсны. Тем не менее Буффон сыграл уже в трёх матчах Серии А. 41-летний голкипер пропустил по одному мячу от «Вероны» и «Болоньи». Джиджи можно назвать героем матча субботней встречи с «Болоньей»: его фантастический сейв на 93-й минуте спас чемпиону Италии победу – 2:1.
Так есть ли «Саррибол» в Турине?
«Ювентус» Сарри ещё только строится. Отрезками чемпион Италии уже играет в стиле, который мы привыкли видеть в исполнении команд этого тренера. Например, в матче с «Интером» в ходе атаки, которая завершилась голом Гонсало Игуаина, чемпионы Италии выполнили 24 передачи. Мяч двигали все игроки, за исключением голкипера Щенсны. Пять пасов отдал Пьянич, а семь были сделаны в одно касание.
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