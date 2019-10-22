Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча ЛЧ с «РБ Лейпциг»
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».
«В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой», — сказал Дзюба в видео, опубликованном в сторис на его странице в «Инстаграме».
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит» состоится завтра, 23 октября, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, в предыдущих турах группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» (1:1), а также обыграл «Бенфику» (3:1).
Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» обслужат судьи из Турции
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