Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанаты «Локомотива» совершили самый массовый евровыезд в истории клуба

Фанаты «Локомотива» совершили самый массовый евровыезд в истории клуба
Футбол / Лига чемпионов 0

Около двух тысяч болельщиков московского «Локомотива» прибыли в Турин на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Это самый массовый евровыезд в истории московского клуба.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится сегодня, 22 октября, на туринском стадионе «Альянц». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Локомотив». Обслужит матч греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В качестве его ассистентов выступят Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.

«Ювентус», набрав четыре очка, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте в таблице. Ознакомиться с таблицами всех групп можно на «Чемпионате».

«Ювентус» – «Локомотив»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019