Фанаты «Локомотива» совершили самый массовый евровыезд в истории клуба

Около двух тысяч болельщиков московского «Локомотива» прибыли в Турин на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».



Это самый массовый евровыезд в истории московского клуба.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится сегодня, 22 октября, на туринском стадионе «Альянц». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Локомотив». Обслужит матч греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В качестве его ассистентов выступят Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.

«Ювентус», набрав четыре очка, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте в таблице. Ознакомиться с таблицами всех групп можно на «Чемпионате».