Гвардиола: штраф Фодену за удаление? Скорее, нужно выплатить бонус за игру!

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал удаление полузащитника Фила Фодена в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Аталантой» (5:1). Фоден в течение шести минут получил две жёлтые карточки.
«Он научится избегать таких вещей. Справедливое удаление? Я не судья, спросите лучше рефери. Мой разговор с резервным рефери? Нет, он просто сказал мне, чтобы я меньше говорил, иначе мне тоже покажут жёлтую карточку.
Будет ли оштрафован Фоден за первую красную карточку? Ни в коем случае! Никогда не штрафуем игроков, если только они не делают какую-то глупость. В данном случае ничего такого не было. Гораздо важнее отметить отличную игру Фодена. Ему ещё предстоит научиться играть более осторожно после жёлтой карточки.
Результат был 5:1, удаление никак не повлияло. Этот опыт поможет ему, никаких штрафов! Возможно, это мы должны выплатить ему бонус за то, как он здорово сыграл», — цитирует Гвардиолу Goal.
- 23 октября 2019
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