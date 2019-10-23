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«Интер М» — «Боруссия Д»: прямая онлайн-трансляция начнётся 23 октября в 22:00

«Интер М» — «Боруссия Д»: прямая онлайн-трансляция начнётся 23 октября в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 23 октября, в Лиге чемпионов состоятся очередные матчи 3-го тура группового этапа. В группе F миланский «Интер» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным рефери на эту встречу назначен Дэвид Кут.

«Боруссия» занимает первое место в турнирной таблице группы F, набрав 4 очка. Столько же очков у «Барселоны». «Славия» и «Интер» набрали по итогам двух туров лишь по 1 баллу.

В параллельном матче встретятся «Славия» и «Барселона».

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