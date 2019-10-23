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«Спартак-2» разгромил «Факел», у Нимели и С. Бакаева — по хет-трику

«Спартак-2» разгромил «Факел», у Нимели и С. Бакаева — по хет-трику
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Спартак-2» одержал убедительную победу в матче 19-го тура ФНЛ с «Факелом». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 7:2.

Главными героями матча стали Силванус Нимели и Солтмурад Бакаев. Уже к 6-й минуте они забили по мячу в ворота соперника. До перерыва Нимели оформил хет-трик, а Бакаев стал автором дубля.

Разгром соперника довершили Бакаев и Максим Глушенков, в составе «Факела» по мячу забили Руслан Корян и Илья Мазуров.

После этой победы «Спартак-2» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Факел» замыкает турнирную таблицу, набрав 12 очков.

«Спартак-2» в текущем сезоне забил 31 мяч и пропустил 32. Москвичи являются вторыми по результативности в лиге, а по пропущенным мячам занимают предпоследнее место. Больше них пропустил лишь «Текстильщик».

ФНЛ - Первый дивизион. 19-й тур
23 октября 2019, среда. 15:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
7 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Нимели – 5'   2:0 Бакаев – 6'   3:0 Нимели – 14'   4:0 Нимели – 26'   5:0 Бакаев – 36'   5:1 Корян – 45' (пен)   6:1 Бакаев – 64'   6:2 Мазуров – 77'   7:2 Глушенков – 80'
ФНЛ - Первый дивизион. 19-й тур
23 октября 2019, среда. 14:30 МСК
Томь
Томск
Окончен
2 : 0
Мордовия
Саранск
1:0 Казанков – 74' (пен)   2:0 Мануйлов – 90+1'
ФНЛ - Первый дивизион. 19-й тур
23 октября 2019, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 1
Авангард К
Курск
0:1 Федчук – 5'   1:1 Комков – 48'
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