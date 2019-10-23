«Спартак-2» разгромил «Факел», у Нимели и С. Бакаева — по хет-трику

«Спартак-2» одержал убедительную победу в матче 19-го тура ФНЛ с «Факелом». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 7:2.
Главными героями матча стали Силванус Нимели и Солтмурад Бакаев. Уже к 6-й минуте они забили по мячу в ворота соперника. До перерыва Нимели оформил хет-трик, а Бакаев стал автором дубля.
Разгром соперника довершили Бакаев и Максим Глушенков, в составе «Факела» по мячу забили Руслан Корян и Илья Мазуров.
После этой победы «Спартак-2» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Факел» замыкает турнирную таблицу, набрав 12 очков.
«Спартак-2» в текущем сезоне забил 31 мяч и пропустил 32. Москвичи являются вторыми по результативности в лиге, а по пропущенным мячам занимают предпоследнее место. Больше них пропустил лишь «Текстильщик».
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