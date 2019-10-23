Хавбек «Ференцвароша»: приехали в Москву за победой над ЦСКА

Украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА.



«Каждый матч в еврокубках очень важен для любого игрока и команды. Это большой опыт. Нужно в каждой игре выходить и показывать максимум. Тогда будет прогресс. Я — профессиональный футболист, не делю игры на важные и нет. Главное — показывать результат и хорошую игру.

У нас уже была теория по ЦСКА, нам показали сильные и слабые стороны. Хорошо сбалансированная команда, которая любит атаковать и хорошо использует прессинг. ЦСКА выделяется командными действиями, хотя есть и отдельные игроки высокого уровня, которые выделяются. Мы приехали только за победой. Каждая команда должна ставить такую цель", — передаёт слова Харатина корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Матч ЦСКА — «Ференцварош» состоится завтра, 24 октября. Начало встречи в 19:55 мск.