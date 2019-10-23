«Аякс» — «Челси»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Челси» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Йохан Круифф Арена» («Амстердам Арена»). Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Аякс»: Онана, Дест, Вельтман, Блинд, Тальяфико, Мартинес, Э. Альварес, Зиеш, Ван де Бек, Промес, Тадич.



«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, М. Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Виллиан, Абрахам, Хадсон-Одои.

Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервным арбитром на эту встречу назначен Себастьян Колтеску.

«Аякс» возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав 6 очков. «Челси» с 3 очками занимает третье место в группе. Столько же очков у «Валенсии», «Лилль» пока остаётся без набранных очков.