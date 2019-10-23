Игрок «Витесса» — Слуцкому: отвали, я не хочу играть за твою команду

Между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт во время тренировки, сообщает AD.

По данным источника, Базур остался недоволен игровым столкновением с Джей-Роем Гротом, а затем поругался с российским специалистом. По свидетельству очевидцев, футболист сказал Слуцкому: «Отвали, я не хочу играть за твою команду».

Это уже второй случай конфликта между Базуром и Слуцким. В августе 2019 года футболист и тренер поругались в тренажёрном зале. Следующий матч футболист провёл в запасе, после чего извинился перед тренером.

Представитель «Витесса» подтвердил информацию об инциденте: «Это случилось утром, поэтому пока рано говорить о наказании для Базура».