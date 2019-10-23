Божович: решение КДК о моей дисквалификации — по делу. Это моя вина
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал решение КДК РФС о своей дисквалификации на пять матчей (на два — условно) в чемпионате России.
«Решение КДК — по делу, это моя вина, я неправильно себя повёл. Теперь буду думать, прежде чем что-то сделать. Вина лежит на мне, я ещё раз хочу извиниться за то, что произошло. Благодарен судьям, тренеру «Оренбурга» и КДК, что они приняли мои извинения. Вы знаете, что меня могли наказать ещё более строго.
Руководить командой будет старший тренер Войо Чалов», — приводит слова Божовича «Р-Спорт».
Напомним, Божович получил красную карточку за споры с главным арбитром в концовке гостевого матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).
Федотов дисквалифицирован на один матч РПЛ
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