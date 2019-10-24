Окслейд-Чемберлен: скучал по Лиге чемпионов, это особый турнир

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен прокомментировал победу над «Генком» (4:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Первый тайм получился комканым. Если мы хотим добиться успеха в этом турнире, то нам следует быть собраннее. После перерыва всё уже было заметно лучше. Обидно пропустить в концовке, но в любом случае прогресс по сравнению с первым таймом был очевидным.
Я определённо скучал по Лиге чемпионов. Это особый турнир, в котором мы все с детства мечтаем однажды сыграть. Приятно сюда вернуться. Было очень мотивирующе наблюдать за победой парней в прошлом сезоне. А пара забитых сегодня голов — это дополнительный приятный бонус», — приводит слова Окслейд-Чемберлена пресс-служба УЕФА.
После трёх туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице группы E, набрав 6 очков.
- 24 октября 2019
-
09:19
-
09:05
-
09:00
-
08:48
-
08:35
-
08:00
-
07:58
-
07:30
-
06:55
-
04:02
-
03:42
-
02:53
-
02:31
-
02:02
-
01:35
-
00:52
-
00:37
-
00:23
-
00:18
- 23 октября 2019
-
23:57
-
23:55
-
23:55
-
23:53
-
23:36
-
23:36
-
23:24
-
23:23
-
23:14
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:43
-
22:36
-
22:25
-
22:17