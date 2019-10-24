Окслейд-Чемберлен: скучал по Лиге чемпионов, это особый турнир

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен прокомментировал победу над «Генком» (4:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Первый тайм получился комканым. Если мы хотим добиться успеха в этом турнире, то нам следует быть собраннее. После перерыва всё уже было заметно лучше. Обидно пропустить в концовке, но в любом случае прогресс по сравнению с первым таймом был очевидным.

Я определённо скучал по Лиге чемпионов. Это особый турнир, в котором мы все с детства мечтаем однажды сыграть. Приятно сюда вернуться. Было очень мотивирующе наблюдать за победой парней в прошлом сезоне. А пара забитых сегодня голов — это дополнительный приятный бонус», — приводит слова Окслейд-Чемберлена пресс-служба УЕФА.

После трёх туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице группы E, набрав 6 очков.