УЕФА оштрафовал Францию на € 20 тыс. из-за неправильного гимна

УЕФА оштрафовал Францию на € 20 тыс. из-за ошибки с гимном, которая произошла перед матчем квалификации Евро-2020 со сборной Албании, сообщает сайт французского радио RFI.

Перед матчем на стадионе «Стад де Франс» заиграл гимн Андорры. Пока организаторы пытались переключить запись на гимн Албании, возникла заминка. В итоге встреча началась с задержкой.

При этом футболисты сборной Албании отказывались начинать игру, пока не прозвучит правильный гимн. После случившегося Албании извинения принесли президент Франции Эммануэль Макрон и главный тренер сборной Дидье Дешам.

Штраф Франции был выписан за ошибку с гимном и за задержку начала игры. Сама встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.