Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» вновь нацелились на Мюллера

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» вновь нацелились на Мюллера
Футбол / Англия 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может покинуть клуб и продолжить карьеру в Англии или Италии.

По информации Sport Bild, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», который хотел заполучить его ещё после прихода Луи ван Гала на пост главного тренера в 2014 году. «Красные дьяволы» намерены усилиться немцем в одно из ближайших трансферных окон.

Также издание, ссылаясь на Kicker, сообщает об интересе к Мюллеру со стороны миланского «Интера». Нерадзурри делали запрос по форварду минувшим летом, однако так и не сделали конкретного предложения. Теперь же они готовы приобрести его и предпримут попытку в январе.

Мюллер является воспитанником «Баварии» и защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры, которая длится с 2007 года.

Румменигге: Мюллер останется важной частью «Баварии»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019