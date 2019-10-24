«Манчестер Юнайтед» и «Интер» вновь нацелились на Мюллера

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может покинуть клуб и продолжить карьеру в Англии или Италии.
По информации Sport Bild, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», который хотел заполучить его ещё после прихода Луи ван Гала на пост главного тренера в 2014 году. «Красные дьяволы» намерены усилиться немцем в одно из ближайших трансферных окон.
Также издание, ссылаясь на Kicker, сообщает об интересе к Мюллеру со стороны миланского «Интера». Нерадзурри делали запрос по форварду минувшим летом, однако так и не сделали конкретного предложения. Теперь же они готовы приобрести его и предпримут попытку в январе.
Мюллер является воспитанником «Баварии» и защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры, которая длится с 2007 года.
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