«Манчестер Юнайтед» и «Интер» вновь нацелились на Мюллера

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может покинуть клуб и продолжить карьеру в Англии или Италии.



По информации Sport Bild, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», который хотел заполучить его ещё после прихода Луи ван Гала на пост главного тренера в 2014 году. «Красные дьяволы» намерены усилиться немцем в одно из ближайших трансферных окон.



Также издание, ссылаясь на Kicker, сообщает об интересе к Мюллеру со стороны миланского «Интера». Нерадзурри делали запрос по форварду минувшим летом, однако так и не сделали конкретного предложения. Теперь же они готовы приобрести его и предпримут попытку в январе.



Мюллер является воспитанником «Баварии» и защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры, которая длится с 2007 года.

Румменигге: Мюллер останется важной частью «Баварии»