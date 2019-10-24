Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хёведес — в символической сборной 3-го тура ЛЧ по версии France Football

Хёведес — в символической сборной 3-го тура ЛЧ по версии France Football
Футбол / Лига чемпионов 0

Французское издание France Football опубликовало свою версию символической сборной 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В команду попал защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес.

Вратарь: Самир Ханданович («Интер»)

Защитники: Стефан де Врей («Интер»), Бенедикт Хёведес («Локомотив»), Фикайо Томори («Челси»)

Полузащитники: Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»), Эрик Ламела («Тоттенхэм Хотспур»), Тони Кроос («Реал»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)

Нападающие: Пауло Дибала («Ювентус»), Дрис Мертенс («Наполи»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде встретился с «Ювентусом». Финальный свисток зафиксировал победу команды из Турина со счётом 2:1.

«Локо» едва не грохнул «Юве» в Турине? Пф, размечтались
Всё по делу, «Локомотив» всё равно достоин самых приятных слов.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019