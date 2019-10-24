Хёведес — в символической сборной 3-го тура ЛЧ по версии France Football
Французское издание France Football опубликовало свою версию символической сборной 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В команду попал защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес.
Вратарь: Самир Ханданович («Интер»)
Защитники: Стефан де Врей («Интер»), Бенедикт Хёведес («Локомотив»), Фикайо Томори («Челси»)
Полузащитники: Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»), Эрик Ламела («Тоттенхэм Хотспур»), Тони Кроос («Реал»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)
Нападающие: Пауло Дибала («Ювентус»), Дрис Мертенс («Наполи»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде встретился с «Ювентусом». Финальный свисток зафиксировал победу команды из Турина со счётом 2:1.
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Всё по делу, «Локомотив» всё равно достоин самых приятных слов.
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