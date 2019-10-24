Хёведес — в символической сборной 3-го тура ЛЧ по версии France Football

Французское издание France Football опубликовало свою версию символической сборной 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В команду попал защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес.

Вратарь: Самир Ханданович («Интер»)

Защитники: Стефан де Врей («Интер»), Бенедикт Хёведес («Локомотив»), Фикайо Томори («Челси»)

Полузащитники: Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»), Эрик Ламела («Тоттенхэм Хотспур»), Тони Кроос («Реал»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)

Нападающие: Пауло Дибала («Ювентус»), Дрис Мертенс («Наполи»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде встретился с «Ювентусом». Финальный свисток зафиксировал победу команды из Турина со счётом 2:1.