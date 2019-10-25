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«До игры водил в лес». Экс-футболист «Локо» рассказал о необычной примете Сёмина

«До игры водил в лес». Экс-футболист «Локо» рассказал о необычной примете Сёмина
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о странной примете, которую практиковал наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин.

«Сёмин всегда верил в приметы. Если выигрывали, например, делали одни и те же упражнения перед игрой. В Баковке был лес, и у нас в день матча стояла обязательная прогулка. На час где-то. Неважно, какая погода, но мы должны были этот круг сделать. Думаешь: ну зачем в такую слякоть всю команду тащить в лес? Круг, блин, на фарт завершить!

Все были недовольны, не только легионеры. Подняли в какой-то лес, нам бы поспать. Но экипировку надел и вперёд. Потом лес в Баковке стали рубить, круг становился всё меньше. Может, поэтому чемпионства так долго не было?», — рассказал Сенников в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Григорию Телингатеру.

Полностью интервью Сенникова появится на «Чемпионате» в ближайшее время.

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