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Миятович: пока «Реал» не убеждает в готовности бороться за трофеи

Миятович: пока «Реал» не убеждает в готовности бороться за трофеи
Футбол / Испания 0

Бывший форвард мадридского «Реала» Предраг Миятович поделился мнением о перспективах столичного клуба в текущем сезоне. Миятович признался, что не рассчитывает на особые успехи «Реала».

«Исходя из того, что я пока что видел, «Реал» не убеждает меня в способности выигрывать титулы. Надеюсь, что я ошибаюсь. Пока что только октябрь, впереди ещё много времени. Но «Реал» должен прибавлять во многих аспектах. Они и сами это знают. Такой вывод делаю, исходя из слов тренеров и игроков. Они и сами говорят, что надо прибавлять.

Навас покинул команду. Теперь нужно активно поддерживать Куртуа. Он ещё должен привыкнуть к игре за «Реал». Нужно быть благодарными Кейлору за всё и поддерживать Куртуа», — цитирует Миятовича Marca.

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