Победный гол «РБ Лейпциг» в ворота «Зенита» признан лучшим по итогам тура в ЛЧ
Гол полузащитника «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Зенитом» был признан лучшим по итогам игровой недели.
На 59-й минуте Забитцер при счёте 1:1 получил мяч на углу штрафной «Зенита». После этого футболист «РБ Лейпциг» мощно пробил в дальний угол. Мяч по замысловатой траектории влетел в девятку ворот соперника.
Запись можно посмотреть в «твиттере» УЕФА.
В итоге «Зенит» уступил со счётом 1:2. После матча Забитцер признал, что этот гол стал одним из лучших в его карьере.
«Лейпциг» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. «Зенит» и «Лион» набрали по 4 очка, «Бенфика» — 3.
Забитцер: гол в ворота «Зенита» — один из лучших в моей карьере
- 25 октября 2019
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