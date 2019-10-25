Победный гол «РБ Лейпциг» в ворота «Зенита» признан лучшим по итогам тура в ЛЧ

Гол полузащитника «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Зенитом» был признан лучшим по итогам игровой недели.

На 59-й минуте Забитцер при счёте 1:1 получил мяч на углу штрафной «Зенита». После этого футболист «РБ Лейпциг» мощно пробил в дальний угол. Мяч по замысловатой траектории влетел в девятку ворот соперника.

Запись можно посмотреть в «твиттере» УЕФА.

В итоге «Зенит» уступил со счётом 1:2. После матча Забитцер признал, что этот гол стал одним из лучших в его карьере.

«Лейпциг» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. «Зенит» и «Лион» набрали по 4 очка, «Бенфика» — 3.