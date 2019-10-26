«Лестер» повторил достижение «Манчестер Юнайтед», победив со счётом 9:0

«Лестер Сити» одержал победу в выездном матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 9:0 в пользу гостей.

«Лестер» повторил достижение «Манчестер Юнайтед», который с таким же счётом обыграл «Ипсвич Таун» в домашнем матче Премьер-лиги в марте 1995 года. На этот момент эти победы являются самыми крупными в истории АПЛ.

«Лестер», набрав 20 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 11-м туре «лисы» сыграют с «Кристал Пэлас». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» 3 ноября, начало — в 17:00 мск.

Календарь матчей английского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».