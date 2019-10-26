Главный тренер «Лиона» назвал свою команду «Марселем» на пресс-конференции

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия допустил забавную ошибку на пресс-конференции перед матчем с «Мецем» в 11-м туре чемпионата Франции. Французский специалист случайно назвал свой клуб «Марселем».

Оба клуба называются «Олимпик» и сокращённо именуются OL и OM.

«Если мы добавим качество в игре, зрители пойдут за нами, потому что они любят OM… Они любят OL, конечно, они любят OL», — сказал Гарсия на пресс-конференции.

Запись можно посмотреть в «твиттере» beIN SPORTS.

Напомним, Гарсия возглавлял «Марсель» с 2016 по 2019 год. В октябре этого года 55-летний специалист занял пост главного тренера «Лиона», сменив Силвиньо.

Матч между «Лионом» и «Мецем» состоится 26 октября. Стартовый свисток прозвувчит в 21:00 мск.