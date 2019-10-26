Виллиан: действительно счастлив в «Челси» и планирую остаться в клубе
Полузащитник «Челси» Виллиан заявил, что планирует продлить контракт с лондонским клубом.
«Мне есть ещё что показать в Европе. Я действительно счастлив в „Челси“. Конечно, срок действия контракта с клубом подходит к концу, но сезон ещё не завершён. Мне хорошо в „Челси“, и я планирую остаться здесь», — приводит слова Виллиан The Sun.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Виллиан может продолжить профессиональную карьеру в туринском «Ювентусе» или «Барселоне».
Напомним, Виллиан перешёл в «Челси» из махачкалинского «Анжи» в 2013 году. В текущем сезоне бразильский полузащитник принял участие в восьми матчах английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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