Виллиан: действительно счастлив в «Челси» и планирую остаться в клубе

Полузащитник «Челси» Виллиан заявил, что планирует продлить контракт с лондонским клубом.



«Мне есть ещё что показать в Европе. Я действительно счастлив в „Челси“. Конечно, срок действия контракта с клубом подходит к концу, но сезон ещё не завершён. Мне хорошо в „Челси“, и я планирую остаться здесь», — приводит слова Виллиан The Sun.



Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Виллиан может продолжить профессиональную карьеру в туринском «Ювентусе» или «Барселоне».



Напомним, Виллиан перешёл в «Челси» из махачкалинского «Анжи» в 2013 году. В текущем сезоне бразильский полузащитник принял участие в восьми матчах английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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