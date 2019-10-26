«Ювентус» может инвестировать в трансфер Мбаппе € 380 млн

Руководство «Ювентуса» занимается разработкой стратегии трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, утверждает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По сведениям источника, туринский клуб может инвестировать € 380 млн в трансфер форварда. В «Ювентусе» рассчитывают, что данной суммы будет достаточно, чтобы покрыть расходы на трансфер, а также зарплату игрока в течение пяти лет.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 135 млн плюс € 45 млн в виде бонусов. В нынешнем сезоне 20-летний форвард в пяти матчах французского национального чемпионата (три — в основном составе) стал автором двух забитых мячей, а также трёх результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
- 26 октября 2019
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:15
-
11:00
-
10:57
-
10:51
-
10:40
-
10:35
-
10:20
-
09:43
-
09:34
-
09:27
-
09:16
-
09:14
-
09:03
-
08:43
-
07:33
-
07:10
-
02:58
-
02:53
-
02:27
-
00:58
-
00:57
-
00:43
-
00:36
-
00:31
-
00:24
-
00:18
- 25 октября 2019
-
23:51
-
23:47
-
23:38
-
23:28
-
23:24
-
23:08