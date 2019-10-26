«Спартак» может купить экс-хавбека «Ахмата» Жабу за € 12 млн
Московский «Спартак» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику ПАОКа Лео Жабе, сообщает Sport24.gr.
По данным источника, российский клуб рассматривает вариант приобретения футболиста. Сумма трансфера может составить € 12 млн.
Жаба перешёл в ПАОК из «Ахмата» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 2,3 млн. В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт бразильца с греческим клубом действует до лета 2023 года.
Жаба выступал за «Ахмат» в сезоне-2017/18. В составе грозненского клуба он провёл 25 матчей, в которых стал автором трёх забитых мячей. Сыграл 11 матчей за молодёжную сборную Бразилии U20.
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