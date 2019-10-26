Тедеско: не думаю, что «Локомотив» сыграет со «Спартаком» так, как с «Ювентусом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
«Конечно, смотрел матч «Локомотива» с «Ювентусом». У «Ювентуса» были проблемы в атаке и с созданием моментов. «Локомотив» защищался очень хорошо, играл компактно и глубоко. Не думаю, что они применят подобную тактику завтра против нас.
Могу сказать, что «Локомотив» любит владеть мячом и контролировать ход игры. У них есть индивидуально сильные футболисты, которые могут это делать, в частности Жоау Марио и Крыховяк.
Что касается переноса тренировочного процесса в Тушино, то здесь лучше инфраструктура, отличная техника. Сам факт нахождения на стадионе — прекрасная мотивация, особенно для иностранных футболистов. Ты находишься внутри атмосферы, везде красно-белые цвета, эмоциональная составляющая очень важна.
Джикия вернулся в строй, он капитан команды и, безусловно, будет играть. Жиго и Кутепов прекрасно провели прошлый матч. Не могу сказать наверняка, кто выйдет на поле, у нас есть три отличных центральных защитника. Будем отталкиваться от соперника и конкретных целей и задач на сегодняшний день.
У «Локомотива» много хороших и высококлассных игроков, которые смогут выйти на поле. Даже если Смолов не сможет сыграть, вместо него будет Эдер, который ничуть не хуже. У «Локо» отличная скамейка, и я считаю, что они играют в Лиге чемпионов заслуженно. При всём уважении, мы не боимся и готовы дать бой", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
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