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Шварценеггер: нужно называть Роналду Терминатором

Шварценеггер: нужно называть Роналду Терминатором
Футбол / Италия 0

Американский актёр Арнольд Шварценеггер выразил мнение, что португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заслуживает прозвища Терминатор.

«В НБА у нас есть парень, которого называют Терминатором (игрок «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард. Прим — «Чемпионата»). Не думаю, что в футболе есть кто-то с таким прозвищем. Так почему бы это не исправить? Пусть это будет Роналду. Называйте его только Терминатор. Тогда все подхватят и будут называть его именно так", — приводятся слова Шварценеггера в «твиттере» ВВС.

34-летний Роналду становился обладателем «Золотого мяча» пять раз. В нынешнем сезоне он провёл семь матчей в Серии А, в которых стал автором четырёх забитых мячей и одной результативной передачи.

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