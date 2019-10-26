Евсеев: «Тамбов» опустил «Уфу» на землю

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».



«Раз проиграли — 0:3, значит, наверное, не получилось ничего. Хотя до пропущенного гола мы владели мячом, соперник нас наказал, в первый же раз перейдя центр поля.

Наверное, нашу команду опустили на землю, потому что результаты, которые показывали, чуть приподняли. Этот урок будет нам полезен. Нужно делать выводы и двигаться вперёд», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Тамбов» набрал 11 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (16) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московский «Локомотив», набравший 29 очков в 13 матчах.