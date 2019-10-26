Соболев подумывал завершить карьеру футболиста после отказа ЦСКА и «Локомотива»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, что в начале карьеры с ним не хотели подписывать контракт российские клубы.

Соболев — воспитанник барнаульского «Динамо». В 2016 году форвард заключил соглашение с «Томью», а спустя два сезона — с «Крыльями Советов».

«Когда был в ЦСКА и в «Локомотиве» на просмотре, всегда был отказ. Потом приехал в «Анжи», первый сбор, уже выдали экипировку, уже фотографировался, однако в итоге отправили меня домой. Были мысли, если не возьмут в «Томь», надо завершать карьеру.

Клуб должен был платить компенсацию в размере 200 тысяч рублей барнаульскому «Динамо», воспитанником которого я был. В Томске сказали, что не готовы платить такие деньги, поэтому эту компенсацию заплатили мои родители», — сказал Соболев в эфире программы «На гол старше».