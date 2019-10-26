«Ювентус» без Роналду не смог обыграть «Лечче»

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Лечче» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла в Лечче на стадионе «Виа Дель Маре» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, реализовавший пенальти в начале второго тайма. Спустя шесть минут счёт сравнял полузащитник «Лечче» Марко Манкозу, забив с 11-метровой отметки.

В матче не принимал участия нападающий туринцев Криштиану Роналду. Главный тренер команды Маурицио Сарри решил предоставить португальцу отдых.

«Лечче» прервал победную серию «Ювентуса» в чемпионате Италии, которая состояла из пяти встреч. В предыдущих турах клуб из Турина обыграл «Болонью» (2:1), миланский «Интер» (2:1), СПАЛ (2:0), «Брешию» (2:1) и «Верону» (2:1).

«Ювентус», набрав 23 очка, возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Лечче» (8) занимает 16-е место.