«Вскружило голову». Соболев рассказал о захлестнувшей его звёздной болезни

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, как столкнулся со звёздной болезнью в прошлом сезоне.

«Я никому не говорил, но… В том сезоне немного вскружило голову. После игры с «Ростовом», когда я забил, мне предложили новый контракт, вдвое подняли зарплату. Подумал, что всё сделал, что теперь я хороший игрок. Пришёл Шейдаев, играл Корниленко, а я сел на лавку. Думаю: «Как так? Меня переподписали. Я должен играть!». Психовал, плохо тренировался. Ушёл в аренду в Красноярск, начал тренироваться и понял, что опять не играю… Вот тогда я включил свою голову», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

В текущем сезоне Соболев принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги. На его счету 10 забитых мячей и 3 результативные передачи.