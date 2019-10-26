«Вскружило голову». Соболев рассказал о захлестнувшей его звёздной болезни
Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, как столкнулся со звёздной болезнью в прошлом сезоне.
«Я никому не говорил, но… В том сезоне немного вскружило голову. После игры с «Ростовом», когда я забил, мне предложили новый контракт, вдвое подняли зарплату. Подумал, что всё сделал, что теперь я хороший игрок. Пришёл Шейдаев, играл Корниленко, а я сел на лавку. Думаю: «Как так? Меня переподписали. Я должен играть!». Психовал, плохо тренировался. Ушёл в аренду в Красноярск, начал тренироваться и понял, что опять не играю… Вот тогда я включил свою голову», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».
В текущем сезоне Соболев принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги. На его счету 10 забитых мячей и 3 результативные передачи.
Соболев подумывал завершить карьеру футболиста после отказа ЦСКА и «Локомотива»
- 26 октября 2019
-
19:10
-
18:57
-
18:50
-
18:44
-
18:37
-
18:24
-
18:23
-
18:23
-
18:18
-
18:10
-
18:00
-
17:58
-
17:42
-
17:42
-
17:32
-
17:29
-
17:22
-
17:17
-
16:55
-
16:48
-
16:39
-
16:30
-
16:22
-
16:22
-
16:11
-
16:04
-
16:00
-
15:59
-
15:53
-
15:52
-
15:49
-
15:29
-
15:15
-
15:10
-
14:57
Партнерский контент