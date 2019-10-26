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Победа «Ростова» вывела «Зенит» на 1-е место в РПЛ

Победа «Ростова» вывела «Зенит» на 1-е место в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

После матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Сочи» в лидеры чемпионата вышел «Зенит».

Победа в сегодняшней встрече с командой Александра Точилина позволила жёлто-синим сравняться в турнирной таблице первенства страны с «Локомотивом» и «Зенитом», которые занимали первые два места соответственно. Однако после матча «Ростова» и «Сочи» положение команд изменилось. За счёт показателя в личных встречах между тремя лидерами на 1-е место вышел «Зенит», «Локомотив» опустился на 2-е место, «Ростов» занимает 3-е место.

Напомним, в матче 8-го тура «Ростов» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. «Зениту» подопечные Валерия Карпина проиграли в матче 13-го тура с результатом 1:6. «Локомотив» же оказался сильнее сине-бело-голубых в матче 11-го тура (1:0).

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