Овчинников: молодые футболисты играют сердцем, не думая об очках и деньгах

Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников оценил результаты команды в нынешнем сезоне и поделился мнением о роли опыта в футболе.

«Состав у нас пока не стабилизировался. Много молодых футболистов, есть новички — как иностранцы, так и ребята из дубля. Все понимают, что у нас не самая длинная скамейка. Есть некий дисбаланс в комплектовании команды, отсюда и такие разные матчи. С другой стороны, по большей части результаты всё-таки положительные. Можно сказать, что сезон складывается для нас хорошо. Мы вышли в 1/8 финала Кубка России, идём в лидирующей группе в чемпионате России.

Виктор Гончаренко сказал, что накопленный опыт позволяет молодой команде чаще добиваться нужного результата? Конкретно в этом вопросе я не полностью соглашусь с ним. По моему мнению, в футболе не надо смотреть на возраст. Будь тебе хоть 17, хоть 39 — если ты соответствуешь требованиям и готов играть, то выходишь в стартовом составе. Когда я был главным тренером, часто доверял молодым по одной простой причине: от ветеранов их отличает отсутствие прагматизма и расчёта. Молодые футболисты играют сердцем, не думая об очках и деньгах. Иногда это ценнее определённого опыта. Но, конечно, приобретённый за прошедшие год-полтора опыт идёт на пользу как всей команде, так и каждому игроку по отдельности», — приводит слова Овчинникова пресс-служба «армейцев».