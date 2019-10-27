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Мюллер: «Баварии» немного не хватает жёсткости и удачи

Мюллер: «Баварии» немного не хватает жёсткости и удачи
Футбол / Германия 0

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер дал комментарий после домашнего матча 9-го тура немецкой Бундеслиги с «Унионом» (2:1). Победа позволила мюнхенскому клубу возглавить турнирную таблицу чемпионата.

«В нашей игре было много позитивного. Дважды в наши ворота назначался пенальти, в остальном мы больше ничего не позволили сопернику. Так что я думаю, что мы показали довольно хорошую игру, но в данный момент нам немного не хватает жёсткости и, конечно, удачи. Поэтому у нас хромает реализация. Мы ставили перед собой задачу выйти на первое место. Мы её достигли. Теперь мы должны работать от матча к матчу и снова обрести стабильность. Думаю, у нас это получится», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии».

В 10-м туре Бундеслиги мюнхенская команда на выезде сыграет с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне. Встреча состоится 2 ноября, начало — в 17:30 мск.

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