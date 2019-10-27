Крал: для «Спартака» сегодня всё только начинается

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал победу в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).
«Очень важный матч для нас, для нашего тренера и болельщиков. Тем более это дерби. Мы очень счастливы, что взяли три очка, но это только начало.
Да, сегодня мы сыграли немного по другой системе, чем ранее. У нас было три защитника, но мы были больше настроены на атаку. Не знаю, лучше ли всегда играть так, но сейчас это сработало.
Для игры с «Локомотивом» это была хорошая тактика. У них отличная команда, первая в лиге, плюс они выступают в ЛЧ. Но мы были к ним готовы. Тем более они были уставшими, ведь на неделе у «Локо» была игра. Второй тайм у нас получился лучше первого? Возможно, вначале мы немного нервничали, ведь до этого мы не выигрывали несколько матчей подряд. А во втором тайме мы здорово атаковали, имели много моментов и трижды забили. В играх до этого у нас были шансы забить, но голов не было. А сегодня три. Для «Спартака» сегодня всё только начинается", — передаёт слова Крала корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 27 октября 2019
-
20:57
-
20:54
-
20:49
-
20:48
-
20:44
-
20:41
-
20:40
-
20:35
-
20:31
-
20:30
-
20:23
-
20:14
-
20:13
-
20:12
-
20:04
-
20:04
-
20:00
-
19:58
-
19:58
-
19:55
-
19:53
-
19:52
-
19:52
-
19:45
-
19:41
-
19:40
-
19:38
-
19:35
-
19:34
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:26
-
19:23
-
19:20